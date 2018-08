Eschweiler - Fragile Matt präsentiert mehrstimmigen Gesang im Talbahnhof

Eschweiler. Fragile Matt präsentiert am Freitag, 31. August, einen Irischen Abend im Talbahnhof. Beginn ist um 20 Uhr. Die Band Fragile Matt, 2008 gegründet in Doolin, Irland, von dem Iren David Hutchinson, ist mit ihrer Musik in Deutschland, Holland und Irland unterwegs.

Die Band um den irischen Sänger David Hutchinson bietet traditionellen Irish Folk. Dabei wird das Trio mit Bouzouki, Banjo, Bodhran, Gitarre und mehrstimmigem Gesang typisch irische und schottische Stücke präsentieren. David Hutchinson bringt aber noch weitere Musiker mit.

Die Besetzung besteht aus David Hutchinson (Irland): Gesang, irische Bouzouki, Tenor-Banjo. Er ist seit Jahren in der Session-Szene bekannt. Fragt man ihn nach seiner Herkunft, sagt er manchmal Kilrickle (das liegt irgendwo in Irland), mal Solingen (irgendwo im Bergischen Land). Beides ist wahr. Gemeinsam haben diese Orte, dass niemand sie kennt.

Andrea Zielke aus Australien an Gesang, Whistles, Mandoline und Dudelsäckchen. Sie ist laut ihrer Bandkollgen ein kleiner Power-Floh auf der Bühne. Sie spielte viele Jahre mit der Folkband Catalpa. Katja Winterberg aus Deutschland am Bodhrán, trommelt Tag und Nacht, wenn man sie nur lässt. Sie spielt außerdem in der Wuppertaler Street-Percussion-Band Slap Attack.

Gastmusiker

Als Gäste sind dabei Jürgen Rothe (D), ein kleiner Mann mit großer Gitarre und rauer Stimme. Er schwebt mit seinen Songs seit 25 Jahren zwischen Arbeiterliedern und Romantik, und last not least Ronald Gensicke (D): Schwungvoll und fröhlich bereichert er die Tanzmelodien von Fragile Matt mit seiner Fiddle.