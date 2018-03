Eschweiler-Weisweiler.

110 Jahre wird die Fußballabteilung des SV Fortuna Weisweiler in diesem Jahr alt und die Zeiten sind nicht spurlos am Club und dem 56 Jahre alten Hubert-Bündgens-Stadion vorbeigezogen. Bei der Jahreshauptversammlung wurden deshalb die Weichen für eine Frischzellenkur der Blau-Gelben gestellt – bei der auch eine mögliche Fusion in Zukunft nicht ausgeschlossen wird.