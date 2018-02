Maßeinheiten in der holzwirtschaftlichen Praxis

Der Festmeter, auch mit „fm“ oder „F“ abgekürzt, ist die in der holzwirtschaftlichen Praxis am häufigsten verwendete Maßeinheit für Holz. Dabei entspricht ein Festmeter genau einem Kubikmeter fester Holzmasse. Mit fester Holzmasse ist Holz ohne diejenigen Zwischenräume gemeint, die bei der Schichtung der Holzscheite in der Regel entstehen. Aus dem Festmeter lassen sich noch weitere Maßeinheiten für Holz ableiten, zu denen der Vorratsfestmeter (Vfm), der Erntefestmeter (Efm) und der Schichtfestmeter (Sfm) zählen.

Der Vorratsfestmeter gibt den Holzvorrat eines Baumes oder eines Waldes inklusive der Rinde an.

Mit dem Erntefestmeter ist der Vorratsfestmeter abzüglich 20 Prozent gemeint. Diese 20 Prozent Abzug setzen sich zu je zehn Prozent aus dem Rindenverlust und dem Verlust durch Ernte zusammen.

Das Schichtfestmeter wiederum entspricht einem Kubikmeter ordentlich aufgestapeltem, ofenfertig geschnittenem Holz, das allerdings kleine Lufträume besitzen kann.