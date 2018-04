Eschweiler - Fleißige Retter proben mit Großübung für den Ernstfall

Die Akteure der großen Übung am Samstag

Die Ärzte Jochem Quickstedt und Joachim Kexel fungierten sozusagen als Regisseure des Unfallszenario. Als Unfallopfer stellten sich Schüler von NOBIZ, die eine Ausbildung zum Notarzt-Assistenten machen, zur Verfügung. Die jungen Leute waren so perfekt geschminkt, dass die Verletzungen täuschend echt aussahen. Zudem zeigten sie großartige schauspielerische Leistungen. Vor Ort waren die Notärzte Dr. Torsten Ruetters (Leitung), Sebastian Kreitz und Leyla Polat. Im Schockraum demonstrierten die Ärzte Kathrin Engels (Teamleiterin), Dr. Verena Vollmer und Dr. Anke Offermanns den Notfall, sowie die Anästhesistin Dr. Ursula Völpel, Dr. Verena Volmer und Tobias Schwirtz (Unfallchirurgie). Die Gesamtleitung und die Moderation lag in den Händen von Axel Johnen, Brandoberamtsrat und Leiter der Feuer- und Rettungswache und Dr. Oliver Heiber, Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädische Chirurgie am St.-Antonius-Hospital.