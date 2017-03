Eschweiler-Dürwiß.

Eigentlich sollte es selbstverständlich sein: Wenn man unterwegs in der Natur ist, wird der eigene Müll wieder mitgenommen. Da das leider nicht für alle Mitbürger der Fall ist, hatten die Naturfreunde Eschweiler auch am Samstag wieder jede Menge prall gefüllte Mülltüten vorzuweisen, nachdem sie rund um das Naherholungsgebiet am Dürwisser Freibad aufräumten.