Eschweiler - Feuer in Garage wahrscheinlich auf Fahrlässigkeit zurückzuführen

Eschweiler. Das Feuer, das am Samstagabend in Eschweiler-Dürwiss in der Heinrich-Heine-Straße eine Garage völlig zerstörte, ist höchstwahrscheinlich auf Fahrlässigkeit zurückzuführen.

Das teilte die Polizei der Städteregion Aachen am Montag mit. Vor dem Feuer waren in der Garage Schweißarbeiten durchgeführt worden. Auch Wohnungen gerieten durch Rauch und Ruß arg in Mitleidenschaft. Der Sachschaden liegt bei mehreren zehntausend Euro. Verletzt wurde niemand.