Fettdonnerstag: Kinderzug zieht durch Ost

Eschweiler-Ost. Es wird wieder ganz schön bunt in Eschweiler-Ost: An Altweiberfastnacht zieht traditionell der Kinderzug durch den Stadtteil. Viele kleine Mädchen und Jungen der Eduard-Mörike-Schule, des BKJ-Kindergartens Herz Jesu und der Awo-Kindertagesstätten Wunderland und Schatzkiste möchten den Veedelszoch wieder zu einem wahren Erlebnis machen und ihre tollen Kostüme präsentieren.

Der Zugweg wird – wie immer – von einigen Musikkapellen begleitet. Start ist um 9.11 Uhr an der Eduard-Mörike-Schule. Die Kinder ziehen ab der Sternheimstraße über Pfarrer-Appelrath-Straße, Moselstraße, Oststraße, Eduard-Mörike-Platz, Eduard-Mörike-Straße, Wardenslinde, Gartenstraße, Fontanestraße, Eichendorffstraße zurück zur Schule an der Eduard-Mörike-Straße. Selbstverständlich sind auch Prinz Ralf II. und Zeremonienmeister Georg und auch das Karnevalskomitee vor Ort, wenn es in Ost heißt: „Dr‘ Zoch kütt!“