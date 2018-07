Eschweiler - Feldenkrais in der Schwangerschaft: Kurse für junge Eltern

Eschweiler. Der Storchenbiss-Verein am St.-Antonius-Hospital lädt für Donnerstag, 16. August, 10 bis 11.30 Uhr, zu einem Seminar unter dem Titel „Geschwister – Liebe und Rivalität“ ein. Die Leitung hat Lea Scholl.

Der Kurs soll Eltern mehr Sicherheit im Familienalltag sowie Gelassenheit im Umgang mit Geschwisterstreitereien geben. Außerdem gibt es Tipps, wie die Beziehung zwischen Geschwistern positiv gefördert wird. Der Kurs richtet sich an Eltern mit Geschwisterkindern, aber auch an die, die ein Geschwisterkind erwarten.

Zudem können Erwachsene und ihre Kinder am Donnerstag, 6. September, 13.45 bis 15.15 Uhr, in dem Seminar „Stressfrei essen am Familientisch“ viele Informationen erhalten. Die Leitung hat Ute Werr.

Dabei werden Fragen wie „Was ist der Familientisch und wie sieht Kinderernährung nach der Breizeit aus?“, „Das Baby isst nur wenig, reicht das aus?“ oder auch „Umgang mit ‚Marotten‘, Nahrungsverweigerung und schwieriges Essverhalten“ beantwortet. Diese und weitere Fragen sollen in gemütlicher Runde besprochen werden. Außerdem gibt es Zeit für individuelle Fragen und dazu ein Skript, um alle Informationen nachzulesen.

Für Mittwoch, 10. Oktober, 10 bis 15 Uhr, bietet der Storchenbiss-Verein einen Kursus „Feldenkrais in der Schwangerschaft und Rückbildung“ an. Referent ist Sven Collip. Die Teilnehmer lernen Bewegungen bewusster wahrzunehmen. Die Feldenkrais-Methode wurde von Dr. Moshé Feldenkrais (1904-1984) entwickelt.

Einblicke in die Methode können für den Umgang mit Schwangeren und Frauen nach der Geburt hilfreich sein, denn die achtsamen Bewegungen helfen, die Bedürfnisse des Körpers besser wahrzunehmen und ein Gefühl des Wohlbefindens zu vermitteln. Die positiven Auswirkungen beziehen sich unter anderem auf die körperliche Entlastung, Balance, Entspannung und die psychische Ausgeglichenheit.

Anmeldung unter Tel. 761800 oder per E-Mail an storchenbiss@t-online.de.