Eschweiler.

Kunterbunt geht es zu, wenn in acht Tagen das Stadtfest in Eschweiler beginnt. Allerdings sorgen diesmal nicht Blumen und Blüten für die Farbenpracht, sondern kreative Kinder und professionelle Künstler. Sie verwandeln nämlich die gesamte Fußgängerzone in ein Festivalgelände für Straßenmaler.