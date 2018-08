Familienunternehmen Gaumenschmaus verlässt Hehlrath Von: Laura Laermann

Letzte Aktualisierung: 10. August 2018, 19:10 Uhr

Eschweiler. Sie gehören in gewisser Weise zum Stadtbild dazu: die knallgelben Hähnchenwagen der Firma Gaumenschmaus. Daran wird sich zwar künftig nichts ändern, doch das Familienunternehmen wird seinen Hauptsitz in Hehlrath aufgeben und in das Gewerbegebiet Inden-Pier im Kreis Düren ziehen.