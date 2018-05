Eschweiler-Dürwiß.

Touren auf der Monorailbahn gehören im Europapark Rust eher zu den gemütlichen Attraktionen. Die Fahrt am Samstag wird die Eschweiler Familie Cremer so schnell jedoch nicht vergessen: Sie saß genau in dem Moment in der selbstfahrenden Bahn, als der Großbrand ausbrach. Die Strecke führt unmittelbar zum Zentrum des Feuers.