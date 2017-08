Eschweiler.

Es war ein erster echter Höhepunkt der Fußball-Stadtmeisterschaft: Vielleicht nicht durchgehend in spielerischer Hinsicht, doch in den Bereichen Einsatz, Willen, Emotionalität und Stimmung auf den Tribünen des Waldstadions setzte das Damen-Finale zwischen den beiden Bezirksligisten Falke Bergrath und SCB Laurenzberg für die von Rhenania Eschweiler ausgerichteten und einmal mehr von der Sparkasse unterstützten Titelkämpfe Maßstäbe, an denen sich die Herren messen werden dürfen.