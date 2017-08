Eschweiler.

Auf dem Weg zur Torjägerkrone der 27. Feldfußball-Stadtmeisterschaften dürfte Alex Weber am Montagabend einen großen Schritt gemacht haben. Dem Torjäger des FV Eschweiler gelang in der ersten Halbzeit ein lupenreiner Hattrick gegen das junge Team des FC Germania Dürwiß. Am Sonntagabend holten die Falke-Damen bereits den ersten Titel des Turniers gegen Laurenzberg.