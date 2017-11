Eschweiler.

Nach einem Einbruch in ein Juweliergeschäft gibt es fünf Personen, die für die Tat in Frage kommen. Da bei einem zerschlagenen Fenster am Tatort Blut gefunden wurde, kann der Kreis der Verdächtigen anhand eines Blutgruppentests weiter eingeschränkt werden. Doch wie funktioniert ein solcher Test und welche weiteren Möglichkeiten haben die Ermittler noch?