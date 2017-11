Eschweiler.

Es ist eine liebgewordene Tradition geworden, die aus dem Kalender der Ex-Prinzen und Ex-Zeremonienmeister der Stadt nicht mehr wegzudenken ist: Am Elften im Elften machen die ehemaligen Narrenherrscher ihrem „Jüppche vam Jraav“ ihre Aufwartung und läuten damit die neue Karnevalssession ein. So machte sich am Samstag ein großer Tross auf den Weg vom Talbahnhof bis zum Rathaus.