Jülich - Evangelische Erwachsenenbildung lädt zur Literarischen Vesper ein

Jülich. Die Evangelische Erwachsenenbildung lädt zu einer besonderen Literarischen Vesper für Freitag, 16. Februar, 17 Uhr, ins Dietrich-Bonhoeffer-Haus nach Jülich ein. Sie hat die Schauspielerin Melanie Gaug und den Schauspieler René Blanche eingeladen, die eine spezielle Inszenierung zum Jahresthema „Alles im Fluss. Leben mit Wandel und Veränderung“ aufführen werden.

Und darum geht es: Auf dem Flussbett des Lebens liegt so mancher große Stein, der sich dem Fluss des Lebens in den Weg stellt. Ist der Pegel hoch und die Strömung schnell, so kann das Wasser ungehindert darüber hinwegfließen. Doch manchmal kommt es anders und die eigene Energie, die in dieser Metapher für die Pegelhöhe eintritt, steht einmal niedrig. Dann kann ein solcher Stein zum echten Hindernis werden, zum Wendepunkt und sogar die Richtung des Wassers nachhaltig beeinflussen. Wir geben diesen Steinen viele Namen und letztlich sind es doch immer die einschneiden Erlebnisse, die uns zwingen, neue und vielleicht sogar bessere, Lebensentwürfe zu machen.

Schriftsteller aller Epochen haben diese Momente in ihren Werken festgehalten und so für die Nachwelt bewahrt. So kann man heute, sollte man auf dem Weg auf einen großen Stein zusteuern, darin lesen, um nach Rat und Lösungen zu suchen.

Melanie Gaug und René Blanche haben nach eben solchen Werken gesucht, in denen sowohl politische, gesellschaftliche als auch ganz private Umstände Anlass zum Wandel und zur Veränderung gegeben haben, um eine Lesung zu kreieren, deren Grundlage Prosatexte, Monologe, Dialoge und Gedichte darstellen. Geschaffen wurde ein feines literarisches Menü mit Werken von unter anderem Albert Camus, Erin Gruwell und den Freedom Writers, Walter Hasenclever, Sergei Michailowitsch Tretjakow und Tankret Dorst, die auf ganz unterschiedliche Weise Anlass zur Diskussion geben.

Die Gebühr beträgt 7,50 Euro, darin ist auch eine Vespermahlzeit in der Pause enthalten. Der Veranstalter bittet um Anmeldung unter Telefon 02461/ 99660 beziehungsweise per E-Mail: eeb@kkrjuelich.de.