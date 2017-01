Evangelische Erwachsenenbildung lädt ein

Jülich/Eschweiler. Mehr als ein Viertel der Menschen in Deutschland stimmt laut einer aktuellen Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung der folgenden Aussage zu: „In Deutschland kann man nicht mehr seine Meinung äußern, ohne Ärger zu bekommen“.

In politischen Gesprächen oder in Internetforen ist in ähnlicher Tonlage häufig auch die Klage „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen…“ zu hören. Gibt es wirklich Tabuthemen in Deutschland, über die aus Gründen der politischen korrekten Rücksichtnahme nicht gesprochen werden darf? Oder ist dieser Satz lediglich ein Teil einer rechtspopulistischen Provokationsstrategie?

Die Evangelische Familienbildung des Kirchenkreises Jülich, mit dem Referenten Richard Gebhardt, bietet am Donnerstag, 26. Januar, um 19.30 bis 21 Uhr, im Peter-Beier-Haus, Aachener Straße 13a, 52428 Jülich einen Informationsabend mit anschließendem Austausch über dieses Thema an. Die Teilnehmergebühr beträgt fünf Euro.

Bei Interesse bitte die Gemeinde um Anmeldung per E-Mail: eeb@kkrjuelich.de oder telefonisch: 02461/99660.