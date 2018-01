Eschweiler - Europaverein GPB lädt zum 55. Jahrestag des Élysée-Vertrags

Feier in Eschweiler am 23. Januar

Die Feier findet am Mittwoch, 23. Januar, 19 Uhr, im Hotel de Ville/Bistro de Ville, Raum Van Gogh, an der Dürener Straße 5-7 statt. Gastredner ist der französische Generalkonsul Vincent Xavier Josef Muller, Generalkonsulat Düsseldorf. Er studierte politische Wissenschaften, Jura und Geschichte in Straßburg. Den musikalischen Rahmen bilden Chansons aus fast 100 Jahren Musikgeschichte dieses speziellen Genres. Die filmische Adaption der 2013 entwickelten Ausstellung „De Gaulle und Adenauer – Wegbereiter der deutsch-französischen Freundschaft“ zeigt eine deutsch-französische Geschichte anhand der sich kreuzenden Lebenswege der beiden großen Staatsmänner vor 1958 reist der Besucher durch das 20. Jahrhundert. Anmeldungen sind möglich über den Verein: info@gpb-europaverein.de.