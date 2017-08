ESG-Turnabteilung unternimmt sportlichen Ausflug in die Trampolinhalle

Eschweiler. In diesem Jahr haben die Mädchen der Turngruppen in der Jahnhalle einen Sommerausflug in die Trampolinhalle „Space Jump“ in Kerkrade gemacht. 33 Mädchen im Alter zwischen 6 und 15 Jahren sowie sieben Betreuer haben sich zu diesem Ausflug angemeldet. Die Mädchen wurden an diesem Tag um 16 Uhr mit einem Bus zur Trampolinhalle gefahren.

Auf vier Gruppen verteilt, konnten die Mädchen dann eine Stunde lang unter Anleitung von Trainern auf den verschiedenen Trampolinen ihr Können zeigen und erweitern. Alle, von Klein bis Groß, hatten sehr viel Spaß.

Es war sehr heiß an diesem Tag und so auch sehr schweißtreibend. So gab es zum Schluss dann wahlweise ein Softeis oder einen Milchshake zur Stärkung. Um 19.30 Uhr konnten alle Mädchen wieder wohlbehalten an ihre Eltern übergeben werden.