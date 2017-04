Eschweiler.

Der erste Wettkampf der Saison 2017 führte die Eschweiler Rollkunstläuferinnen in die Rundsporthalle in Wesel. Einige gaben ihr Debüt in der nächsthöheren Schwierigkeitsklasse und ihre Ergebnisse konnten sich sehen lassen. Direkt fünf Mal durften sich die ESG‘ler aufs Treppchen stellen.