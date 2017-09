ESG-Radsportler schaffen Saisonbestleitungen in Daun Letzte Aktualisierung: 11. September 2017, 13:56 Uhr

Eschweiler. Am vergangenen Samstag sind die ESG-Radsportler Michael Swaton und Philipp Hildebrand beim Vulkanbike-Eifelmarathon in Daun gestartet. Die Regenfälle der vorangegangenen Tage verwandelten die Rennstrecke in eine rutschige Matschpiste, welche beiden Fahrern zum Verhängnis wurde.