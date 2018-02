Eschweiler - Eschweilers Straßen ein Stück sicherer

Eschweiler.

Für Verkehrsteilnehmer ist sie noch immer ein „heißes Pflaster“, die Indestadt. Nirgendwo in der Städteregion kracht es so häufig wie in Eschweiler – Aachen einmal außen vor gelassen. Und dennoch gibt es Erfreuliches festzustellen: Der vor einem Jahr verzeichnete Negativtrend ist umgekehrt worden; die Unfallzahlen sind deutlich rückläufig.