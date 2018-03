Alta Floresta/Eschweiler - Eschweilers neuer Kooperationspartner hat eine Menge zu bieten

Illegale Brandrodungen bedrohen den Regenwald in Amazonien

Dass Alta Floresta eine „grüne“ Stadt ist, liegt nicht zuletzt in der brasilianischen Gesetzgebung begründet: Demnach muss jeder Investor, der Flächen erwirbt, 35 Prozent des Gesantareals der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Um den Regenwald vor weiterer flächendeckender Abholzung zu schützen, gilt: wer Waldflächen kauft, darf davon maximal 20 Prozent roden.

Dennoch sind illegale Brandrodungen in Amazonien nach wie vor ein großes Problem: Während die vernichtete Regenwaldfläche in Amazonien wächst, verzeichnet Alta Floresta einen Rückgang um zwölf Prozent. Die Zahlen sind dennoch erschreckend, wie Rogério Zilio, frührer Finanzchef von Alta Floresta und heute Immobilienmakler, mitteilt: Allein in den Jahren 2015/16 wurden hier 160 Quadratkilometer (16.000 Hektar) der insgesamt 8947 Quadratkilometer Stadtfläche illegal abgeholzt. (rpm)