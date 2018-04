Eschweiler - Eschweilers Haushalt 2017 schließt mit Plus von fast 8 Millionen

Eschweiler. Hervorragende Zahlen: Statt mit dem erwarteten Überschuss von 1,6 Millionen Euro schloss der städtische Haushalt 2017 mit mehr als 7,9 Millionen Euro Überschuss ab. Die Gründe dafür sind vielfältig.

Nicht zuletzt ein stark gestiegenes Gewerbesteueraufkommen trug dazu bei. Im Stadtrat nahm CDU-Fraktionschef Willi Bündgens die „erfreulichen Aspekte“ zur Kenntnis, um gleichzeitig kundzutun: „Das Ergebnis liegt nicht an der guten Arbeit der Stadt, sondern an äußeren Faktoren, also quasi Glücksfaktoren.“

Die Spitze von der Oppositionsseite nahm Kämmerer Stefan Kaever nach dem Gelächter des Rates zum Anlass, Bündgens darauf hinzuweisen, dass „im Rathaus sehr viel Arbeit investiert wurde, damit es zu diesem Ergebnis gekommen ist. Bei näherer Lektüre wird Ihnen das auffallen.“