Eschweiler und Stolberger Schachverein wollen kooperieren

Eschweiler.

Die Jahreshauptversammlung des Eschweiler Schachclubs war nicht ganz so gut besucht wie in den Vorjahren. Die Sieger der einzelnen Vereinsturniere wurden geehrt und dem Vorstand wurde für seine Arbeit gedankt. Beim nächsten Stadtfest im September wird der Schachclub wieder mit einem Stand vertreten sein, um das Interesse am Schachspielen zu wecken.