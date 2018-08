Eschweiler - Eschweiler Music Festival: Pop meets Classic mit Bravour!

Eschweiler.

Gelungener Start in ein Festivalwochenende, das noch so einiges zu bieten hat: Mit klassischen Klängen und orchestralen Rock- und Popsounds eröffneten „The Maestro“ Guido Dieteren und sein European Poporchestra am Donnerstagabend auf dem gut gefüllten Marktplatz vor einem begeistertem Publikum das Eschweiler Music Festival.