Eschweiler Mountainbike-Duo siegt am Nürburgring

Eschweiler. Am vergangenen Wochenende konnten Radsportler aus der Region bei dem 24-Stunden-Mountainbike-Rennen am Nürburgring (Rad am Ring) den Sieg in der Viererteamwertung einfahren. Das Rennen startete am Samstag um 12.24 Uhr und endete am Sonntag um 12 Uhr.

Für dieses Rennen wurde ein Rennteam aus zwei Fahrern der ESG-Radsportabteilung und zwei Fahrern des BSV Profil Hürtgenwald unter dem Namen „Nicolai Bikebauer“ gestellt. Dies unterstreicht die erfolgreiche Zusammenarbeit der beiden Vereine, die ja ebenso am Betrieb des Bikeparks Hürtgenwald beteiligt sind.

Das siegreiche Viererteam wurde von den Radsportlern Ralf Brunkhorst und Thorsten Breuer vom BSV Profil Hürtgenwald sowie Michael Swaton und Philipp Hildebrand (ESG) gebildet. In den 24 Stunden Renndauer konnte das Team 68 Runden mit insgesamt 578 Kilometern und 10.880 Höhenmetern zurücklegen und siegte mit beachtlichen fünf Runden Vorsprung vor den „Bodymed Cycle Team“ und dem drittplatzierten „4trieb Racing“-Team.

Nach einer durchwachsenen Anfangsphase mit einem Sturz und technischem Defekt konnte zur Rennmitte ein Zeitpolster auf die Verfolger herausgefahren werden. Dieser Vorsprung wurde in der Nacht gefestigt und ausgebaut, so dass am Morgen ein Polster von drei Runden eingefahren war.

Die anspruchsvolle Rennstrecke führte über Teile der legendären Nordschleife und des Geländetrails rund um die Nürburg. Der Start- und Zielbereich befand sich auf der Grand-Prix-Strecke, wodurch der Veranstaltung Rennsport-Atmosphäre verliehen wurde. Mit über 8500 Startern zählt das Event zu national und international zu einem der wichtigsten Breitensport-Radsport-Events.