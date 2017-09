1891 Betreuungsplätze stehen zur Verfügung

Dem Landesjugendamt wurden im März dieses Jahres 1891 Betreuungsplätze in Kindertagesstätten gemeldet. 1478 Plätze sind Kindern über drei Jahren vorbehalten, 413 Plätze stehen Kindern im Alter von unter drei Jahre zur Verfügung.

Die neuen Einrichtungen in Dürwiß und Stadtmitte sind bereits in dieser Rechnung enthalten. Auch die beiden neuen Gruppen in St. Antonius Röhe, in der Kita „Immenhofkinder“ in Nothberg und in der Kita „Kinderburg“ in Stadtmitte sind berücksichtigt.

Zusätzlich können Kinder von Tagespflegepersonen betreut werden. In Eschweiler sind 210 Plätze dem Jugendamt gemeldet, davon 30 für über dreijährige Kinder.