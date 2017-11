Eschweiler.

Am Mittwoch, 22. November, wird im Rathaus um Zahlen gerungen und schon jetzt ist klar, dass mehr Spielraum für Entscheidungen besteht. „Wir haben bei den freiwilligen Leistungen in den vergangenen Jahren kürzen müssen“, sagt die Fraktionsvorsitzende der SPD, Nadine Leonhardt. Im kommenden Jahr schreibt die Stadt schwarze Zahlen, da will man den Bürgern finanziell entgegenkommen.