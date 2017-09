Eschweiler.

Nicht nur das Stadtfest lockte am Wochenende viele Menschen nach Eschweiler. Denn die Indestadt wurde am Sonntag wieder regelrecht zu „Entenhausen“, als 1111 kleine, zumeist gelbe, Plastikentchen zum Eschweiler Entenrennen, ausgerichtet von der Christlichen Jugendarbeit (CAJ), von der Brücke am Bushof zu Wasser gelassen wurden.