Eschweiler - Eschweiler Delegation besucht Partnerstadt in Brasilien

Eschweiler. Die Partnerschaft Eschweilers mit Alta Floresta nimmt Gestalt an. Nach zwei Besuchen brasilianischer Delegationen an der Inde informieren sich derzeit Vertreter der Stadt Eschweiler in Brasilien über Möglichkeiten einer Entwicklungspartnerschaft in den Themenbereichen Nachhaltigkeit, Renaturierung, Wasserwirtschaft und Stadtplanung.

Nach einem Gespräch mit Deutschlands Generalkonsul Klaus Zillikens in dessen Residenz in Rio zur wirtschaftlichen und sozialen Lage Brasiliens wurde die Delegation um den 1. Beigeordneten Hermann Gödde einige tausend Kilometer weiter nordwestlich von Alta Florestas Bürgermeister Dr. Asiel empfangen, um in Alta Floresta ein Informations- und Besichtigungsprogramm zu absolvieren, an dessen Ende die Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung steht.