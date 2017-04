Eschweiler.

„Erziehungshilfe“ ist ein Wort, das ein ausgesprochen breites Aufgabenspektrum beschreibt. So orientiert sich das pädagogische Angebot des Hauses St. Josef am Bedarf von Kindern, Jugendlichen und deren Eltern. Und diese Hilfen enden schon lange nicht mehr an den Stadtgrenzen.