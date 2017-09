Erwin Grosche ist seit 40 Jahren der Magier des Minimalen

Eschweiler.

Mit „Der Abstandhalter. Annäherung an Menschen, Tiere und Dinge.“ möchte Erwin Grosche am Samstag, 9. September, 20 Uhr, sein Publikum im Talbahnhof bezaubern. In seinem neuen Programm schärft der Magier des Minimalen mit seiner ganz eigenen Art unseren Blick für die kleinen Begebenheiten des Daseins.