Eschweiler-Röhe - Erstes „Erzählcafé“ findet im Juni statt

Eschweiler-Röhe. Nach der erfolgreichen Teilnahme beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ und der daraus resultierenden „Dorfwerkstatt“ haben sich in Röhe zwei Gruppen, die den Schwung dieser Veranstaltungen mitnehmen möchten. Die Gruppe „Erzählcafé“ traf sich jetzt erstmalig in der Gaststätte „Zum Hirsch“.

Kathi Winzen, Gisela und Benno Plasa, Gerda Mock, Dieter Büttgen, Magda Gillessen, Helene Szymoniak, Willi Krüger, Heinz-Josef-Schönenborn, Willi Meier und Klaus Fehr saßen in lockerer Runde zusammen. Schnell war man sich einig, dass diese Gruppe ohne Namen und ohne Vereinsbindung zeitnah eine erste Veranstaltung zum „Erzählcafé“ anbieten möchte.

Was soll man sich darunter vorstellen? Zwanglose Treffen zum Klönen sind gewünscht. Locker, ohne Vorgaben, aber nicht ohne Ziel, einfach Zusammensitzen und Quatschen. Und dabei Kaffee und Kuchen genießen.

Die beiden ersten Termine wurden festgelegt: 12. Juni und 10. Juli, jeweils von 15 bis 18 Uhr in der Gaststätte „Zum Hirsch“. Weitere Treffen, die jeweils am zweiten Dienstag im Monat stattfinden sollen, sind geplant. Die Gruppe ist für alle Altersklassen offen.

Wer lieber abends in geselliger Runde mit anderen Menschen zusammenkommen möchte, sollte sich den 21. Juni, notieren. An jedem dritten Donnerstag wird angeboten, sich um 19 Uhr in der Gaststätte „Zum Hirsch“ zum Stammtisch zu treffen.

Bereits eingerichtet wurde ein Bücherschrank im Saal der Gaststätte. Wer Bücher tauschen oder abgeben möchte, kann sich gerne an Kathi Winzen wenden.