Eschweiler-Bergrath - Erste Woche der Tennis-Stadtmeisterschaften fast vorbei

Eschweiler-Bergrath. Noch ist die Halbzeit bei den Tennis-Stadtmeisterschaften auf der Anlage der ESG in Bergrath nicht erreicht. Trotzdem ist der erste Titel bereits vergeben: Am Donnerstagabend sicherten sich Luisa Bunzeck und Paula Esser den Turniersieg im Juniorinnen-Doppel. Das ESG-Duo bezwang die Blau-Gelben Bianca Buschinger und Jil Thomas mit 6:2 und 6:0.

Bereits am Sonntag hatten Luisa Bunzeck und Paula Esser in einer umkämpften Partie gegen Alina Vygen und Jil Zimmermann (Stolberger SV/BG Eschweiler) mit 7:6 und 7:5 die Oberhand behalten. Somit sind die Spielerinnen des Ausrichters in der Tabelle der Konkurrenz, die mit drei Doppelpaaren im Modus „Jeder gegen Jeden“ ausgetragen wird, nicht mehr von Platz eins zu verdrängen.

Brüderpaar ist weiter

Im Damen-Doppel zogen Dina Jacobs und Gabi Pfeiffer-Schirra (BG Eschweiler) nach einem 6:2 und 6:0-Erfolg über Nadine Alawie und Karine Miller (ESG) in das Finale ein. Auch der Herren-40-Wettbewerb schreitet voran: Thomas Deising (BG Eschweiler) gewann sein Viertelfinale gegen Christian Weigelt (ESG) problemlos und wartet im Halbfinale auf den Sieger der Partie Kamal Borki (ESG) gegen Markus Müller (BG Eschweiler).

Das zweite Vorschlussrundenmatch der Konkurrenz ist bereits terminiert. Die Blau-Gelben Lutz Peters und Marco Esser ermitteln am kommenden Mittwoch, 12. September, ab 18 Uhr einen Finalteilnehmer. Im Herren-50-Turnier folgte Uli Zimmermann seinem Bruder Achim Zimmermann (beide Blau-Gelb Eschweiler) mit einem Sieg über Wolfgang Boese in die Runde der letzten Vier. Dort trifft Uli Zimmermann auf Markus Goebel (RWE Weisweiler).

Das Viertelfinale der Herren-55-Konkurrenz komplettierte Gerd Lüttgen (ESG) mit einem 7:5 6:1-Achtelfinalsieg über Bernd Schmitz (Blau-Gelb Eschweiler). In der Runde der letzten Acht kommt es nun zum vereinsinternen Duell mit Peter Haepp. (ran)

Die Ergebnisse der Stadtmeisterschaft im Überblick:

Herren 40: Viertelfinale: Thomas Deising (BG Eschweiler) - Christian Weigelt (ESG) 6:0 6:0.

Herren 50: Viertelfinale: Uli Zimmermann (BG Eschweiler) - Wolfgang Boese (BG Eschweiler) 6:0 6:0.

Herren 55: Achtelfinale: Gerd Lüttgen (ESG) - Theo Nier (BG Eschweiler) 7:5 6:1.

Herren B: Achtelfinale: Bastian Schroiff (ESG) - Bernd Schmitz (BG Eschweiler) 6:4 6:2.

Juniorinnen: Viertelfinale: Jil Zimmermann (BG Eschweiler) - Jil Thomas (BG Eschweiler) 6:1 6:0.

Damen-Doppel: Halbfinale: Dina Jacobs/Gabi Pfeiffer-Schirra (BG Eschweiler) - Nadine Alawie/Karine Miller (ESG) 6:2 6:0.

Herren-Doppel: Achtelfinale: Moritz Boese/Alexander Nikolin (BG Eschweiler) - Volker Gassert/Thomas Willms (ESG) 6:1 6:1, Jens Baumann/Sven Baumann (BG Eschweiler) - Fabian Groß/Philipp Scholl (ESG) 6:2 6:1.

Herren-50-Doppel: Viertelfinale: Heinz-Josef Keller/Horst Schweitzer (RWE Weisweiler) - Erwin Liehr/Arnold Misere (ESG) 6:4 6:4.

Juniorinnen-Doppel: „Jeder gegen Jeden“: Luisa Bunzeck/Paula Esser (ESG) - Bianca Buschinger/Jil Thomas (BG Eschweiler) 6:2 6:0.

Mixed: Achtelfinale: Karine Miller/Bastian Frings (ESG) - Zimmermann/Boese (BG Eschweiler) 6:0 6:1.