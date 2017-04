Erneute Kontrollen: Polizei nimmt drei Personen fest Von: tim

Letzte Aktualisierung: 14. April 2017, 15:14 Uhr

Eschweiler. Wie bereits am vergangenen Dienstag kontrollierten auch am Mittwoch wieder mehrere Dutzend Polizeibeamte in Uniform und Zivil sowie Mitarbeiter der Stadt und des Hauptzollamtes diverse Örtlichkeiten in der Eschweiler Innenstadt.