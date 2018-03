Eschweiler - Erlebnistour durch den Tagebau lockt Tausende Besucher

Eschweiler. Sie macht immer wieder Schlagzeilen, die Braunkohle. Wie wird im Tagebau Braunkohle abgebaut, und was passiert mit der Kohle im Kraftwerk? Warum braucht man Dampf, um Strom zu erzeugen, und weshalb kann man Elektrizität nicht sehen? Was kommt nach dem Tagebau, und wie verlegt man einen ganzen Fluss?

Antworten auf diese und andere Fragen rund um das Thema Energie geben Besucherbetreuer der RWE Power vor Ort. Am 29. März und am 5. April können Einzelbesucher nach Voranmeldung das Kraftwerk Weisweiler erkunden und den Tagebau Inden mit der rekultivierten Indeaue unter die Lupe nehmen.

Vormittags findet die Tagebauführung in Inden um 10 Uhr statt. Die Führung dauert rund zweieinhalb Stunden. Nachmittags besteht um 13.30 Uhr die Möglichkeit, das Kraftwerk Weisweiler zu besichtigen.

Schnell anmelden

Beide Führungen beginnen im Informationszentrum der RWE Power am Kraftwerk Weisweiler. Sie sind kostenfrei und miteinander kombinierbar.

Kinder sollten für den Besuch des Tagebaus mindestens zehn und für die Besichtigung im Kraftwerk mindestens zwölf Jahre alt sein.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist für alle Führungen eine telefonische Voranmeldung beim RWE-Power-Besucherdienst unter der kostenlosen Telefon-Hotline 0800/8833830 erforderlich. Das Büro ist montags bis donnerstags von 8.30 bis 17 Uhr und freitags bis 16 Uhr besetzt.

Das öffentliche Interesse an Besuchen in Tagebauen und Kraftwerken der RWE hat im zurückliegenden Jahr weiter zugenommen. Allein im Jahr 2017 nahmen rund 50.000 Besucher an Führungen durch die Betriebe und Rekultivierungsgebiete von RWE Power teil. Das sind gut 5000 mehr als im Vorjahr.

In den vergangenen zehn Jahren hat RWE damit mehr als eine halbe Million Besucher begrüßt. Die Nachfrage ist so groß, dass Termine häufig Monate im Voraus ausgebucht sind.