Eschweiler/Inden - Entdeckungstour in die Braunkohlegeschichte

Eschweiler/Inden. Die Entwicklungsgesellschaft geht mit einem ehemaligen Bergmann auf Entdeckungstour durch die fast 200-jährige Braunkohlegeschichte. Beim Streifzug durch Inden und Lucherberg erfährt der Teilnehmer hautnah alles Spannende rund um die Tagebaue Lucherberg 1 - 3.

Wann wurde die erste Kohle gefunden und wie war das mit dem Klüttenklau im Winter 1945/46? Wo genau war eigentlich das schwere Eisenbahngeschütz im September 1944? Diesen Fragen geht man auf den Grund und foltn dem Gästeführer weiter bis auf das Gelände der ehemaligen Brikettfabrik zur Besichtigung der „heiligen Hallen“. Bei Kaffee und Kuchen gibt es zum Abschluss einen historischen Film über Kohlegewinnung und Verarbeitung in der Brikettfabrik.

Die Tour findet am Sonntag, 8.Juli, um 14 Uhr statt. Treffpunkt ist das Gelände der alten Brikettfabrik in der Goltsteinstrasse 64 in Inden neben dem Netto-Markt. Der Preis für die Führung beträgt zehn Euro pro Person inklusive Kaffee und Kuchen.

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung zwingend erforderlich. Anmeldungen per Mail an steigertours@t-online.de oder telefonsich unter 0152/01536076. Zu beachten ist, dass für die Durchführung des Angebotes eine Mindestteilnehmerzahl von 15 Personen erforderlich ist.

Für das Jahr 2018 hat die Entwicklungsgesellschaft weitere Erlebnisführungen im Indeland zu verschiedensten Themen geplant. Weitere Informationen zum Programm findet man unter: www.indeland.de