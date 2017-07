Engagierte Helfer sorgen für ein gelungenes Pfarrfest

Eschweiler-Röthgen. Ein schönes Pfarrfest mit hochengagierten Mitarbeitern und Helfern, mit einer sehr großen Anzahl von Besuchern, mit strahlenden Kinderaugen, mit fröhlichen Feiernden und lächelnd geführten Gesprächen, mit dem oft geäußerten Wunsch, doch im nächsten Jahr weiterzumachen, ja was will man mehr? so lautete das Fazit der Organisatoren des Pfarrfests in Röthgen.

Schon der Samstag war, trotz des eigentlich recht schlechten Wetters, sehr gut besucht und dennoch, wenn jemand am Samstag für den Sonntag ein volles Haus prognostiziert hätte, wären alle zwar dankbar gewesen, aber hätten ihn nur belächelt. Und dann war am Sonntag der Platz voll von Besuchern, die dank der Hilfe der Blauen Funken, der Bösen Buben, der Reserve, der Schützen und vielen anderen Helfern bestens bewirtet wurden.

Am Spielestand der Messdiener und an der Hüpfburg war vielfaches Kinderlachen zu hören. Kurz: Die vielen Besucher machten das Pfarrfest wieder einmal zum zentralen Röthgen-Event. Auch beim Tag der offenen Tür in der Kita wimmelte es vor Menschen. Der Bühnenauftritt der Kinder war ein Highlight und die Band „Rasselbande“ des Caritas-Wohnheims sorgte mit ihrem hervorragenden Auftritt für die nötige Spannung vor der Verlosung.

Und dank des Einsatzes der altbewährten Auf- und Abbau-Combo, der Pfadfinder, der Messdiener und diverser anderer hochengagierter Helfer, waren dann am Montagabend alle Spuren des schönen Beisammenseins auf dem Festplatz beseitigt.

Ausbau im nächsten Jahr

In diesem Jahr gab es etwas Neues: Statt der üblichen Schirme wurde der Platz mit einem Zelt überdacht. Ein voller Erfolg. Denn durch dieses Zelt wurde das Pfarrfest trotz der etwas widrigen Wetterverhältnisse zu einem gemütlichen Pfarrfest. Man saß ja trocken. Das soll im nächsten Jahr ausgebaut werden.