Eschweiler - Elf verletzte Kinder, das sind noch immer elf zu viel

Eschweiler.

Die Entwicklung ist erfreulich: Registrierte die Polizei anno 2016 noch 15 „aktiv“ verunglückte Kinder – also Kinder, die zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs und nicht passive Mitfahrer in einem Pkw waren – in Eschweiler, so sank diese Zahl im zurückliegenden Jahr um fast 27 Prozent auf elf. Was immer noch elf zu viel sind.