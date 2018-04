Eschweiler. Wenn es Konfetti und Kamelle mitten im April regnet, heißt das: Es ist wieder Karneval in Wattrelos. In Eschweilers französischer Partnerstadt wurde an diesem Wochenende wieder so richtig gefeiert – wie seit inzwischen 40 Jahren.

Mit von der Partie waren das Karnevalskomitee der Stadt Eschweiler, der Partnerschaftsverein, Prinz Patrick I. und sein Zeremonienmeister Michael sowie rund 50 Jecke aus etlichen Eschweiler Karnevalsvereinen. Sie reisten bereits am Samstag an. Zwei weitere voll besetzte Reisebusse folgten am Sonntag zum großen Umzug.