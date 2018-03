Eschweiler.

Es ist selten, dass die Aula der Bischöflichen Liebfrauenschule voll gefüllt und doch still ist. Die Schüler der zehnten Jahrgangsstufe schauten die Bilder auf der Leinwand an und hörten die Geschichten, die ihnen Luisa Bunzeck und Jana Lausberg erzählten. Die Bilder zeigten Mädchen in Afrika, die brutale Genitalverstümmelungen über sich ergehen lassen mussten.