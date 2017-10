Eschweiler.

Die Sehnsucht nach Gemeinsamkeit der christlichen Kirchen ist groß. Die Vision einer „Einheit in Vielfalt“ von katholischen und evangelischen Christen bewegt nicht nur Dr. Heinrich Weyers, Referent des Vortrags „Spuren der Reformation“ am Dienstagabend in Eschweiler, sie bewegt auch viele Christen beider Konfessionen, wie sich in der fast einstündigen Diskussion nach dem Vortrag zeigte.