Eschweiler - Eine spannende Zeitreise mit Eschweiler Sammler Norbert Koslowski

Eschweiler.

Der Eschweiler Norbert Koslowski macht in Herrenmode. Sein Herz aber schlägt für die Sechziger und Siebziger Jahre, was sich auch in seiner Inneneinrichtung widerspiegelt. Paul Santosi sprach mit ihm über Sammel-Leidenschaft, die schönsten Flohmärkte der Region, die Bedeutung von Familie und sonderbare Tonträger, die aus seiner Heimatstadt stammten.