Eschweiler - Eine Poolparty der etwas anderen Art im Talbahnhof

Eschweiler. „10 Jahre unterm Zehner“ heißt es am Freitag, 13. April, im Kulturzentrum Talbahnhof, wenn Robbi Pawlik alias Bademeister Schaluppke ab 20 Uhr auf der Bühne steht. Und das versprechen die Veranstalter für diesen Abend: Robbi Pawlik ist ein vielseitiger Künstler und Komiker, der auf unvergleichliche Art Musik- und Typen-Comedy verbindet.

Nun ist es bereits eine Dekade her, dass er als Bademeister Schaluppke sein Bühnendebüt gab. Im Quatsch-Comedy-Club präsentiert Bademeister Rudi Schaluppke zum zehnährigen Bühnenjubiläum nun sein Best-of-Programm.

In den vergangen zehn Jahren ist Schaluppke zu einer festen Größe in der deutschen Kleinkunstszene geworden und hat sich mit bissigen Erzählungen vom Arbeitsalltag in einer Kölner Badeanstalt eine große Fangemeinde erspielt. Der Bademeister steht als Sozialarbeiter am Beckenrand der Gesellschaft. Der Mann hat nicht nur etwas zu sagen, sondern auch sonst viel zu bieten: verbale Arschbomben, groovige Songs und eine Bewegungskomik, die ihresgleichen sucht.

Das Publikum kann sich auf einen waschechten Entertainer freuen. Schaluppke-Klassiker unterm Acapulco-Tower wechseln sich in seiner Show mit Erlebnissen vom Tour-Alltag ab. Und der zweite Teil des Programms steht unter dem Motto: ‚Poolparty!‘, wo eine funky Musik- und Tanz-Nummer nach der anderen ins Becken klatscht. Da ist wasserfeste Kleidung gefragt, wenn es am 13. April heißt: „Sportsfreunde, geht Duschen!“