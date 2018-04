Eschweiler - Eine Ära des Männergesangvereins St. Gregorius endet nach 157 Jahren

Eschweiler. Der letzte musikalische Auftritt des MGV St. Gregorius fand bereits am 18. März bei der Sonntagsmesse in St. Antonius Röhe statt. Eine Woche zuvor hatten sich die aktiven und inaktiven Mitglieder des Männergesangvereins bereits in gemütlicher Runde getroffen, um bei Speisen und Getränken ihre Stimmen noch einmal gemeinsam erklingen zu lassen.

Dabei wurden Erinnerungen und Anekdoten aus 157 Jahren Vereinsbestehen, unterstützt von einer Bilder-Präsentation, ausgetauscht. Schon 1861, wenige Jahr nach dem Neubau der Kirche, wurde der Chor als Kirchenchor gegründet. Wenn er auch 1989 sein Amt als Kirchenchor offiziell abgegeben hat, schließt das nicht aus, dass er sehr häufig das Gotteslob in hiesigen und auswärtigen Kirchen zum Ausdruck brachte. In vielen Jahren hat er die Feiern in der Kirche musikalisch mitgestaltet. Aber auch bei vielen anderen Gelegenheiten konnte der Chor sein musikalisches Können darbieten – bei Konzerten, bei Konzertreisen, bei Leistungssingen, Vereinsfesten und auch Vereinsausflügen.

Nun endet also die lange Ära des Männergesangvereins, der 1991 dem Deutschen Sängerbund (heute Chorverband) mit 35 Sängern beitrat und gleichzeitig die Zuerkennung der Gemeinnützigkeit erhielt. Damals wurde auch festgelegt, dass bei Auflösung des Vereins sein Vermögen dem Haus St. Josef, Eschweiler, Hehlrather Straße, zugeteilt wird. Deshalb wurde zwischenzeitlich dem Haus St. Josef bereits ein E-Piano übergeben und über das restliche Geldvermögen des Chores von circa 2400 Euro wird man sich dort nach Ablauf des gesetzlich vorgeschriebenen Sperrjahres freuen dürfen. Der Chor bedankt sich bei allen seinen treuen Zuhörern.