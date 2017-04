Einbrecherinnen auf frischer Tat erwischt und verfolgt

Eschweiler. Als eine Frau in Eschweiler am Donnerstagmorgen in ihrer Wohnung verdächtige Geräusche hörte, stellte sich schnell heraus: Da waren Einbrecher am Werk. Im Wohnzimmer stellte sie zwei Frauen, die sie dann verfolgte. Ein Zeuge half schließlich bei der Verhaftung der Täterinnen.

Gegen 11.40 Uhr kehrte sie ursprünglich in ihr Haus in der Allensteiner Straße zurück, nachdem sie unterwegs war. Als sie die Geräusche im Wohnzimmer hörte und dort die Einbrecherinnen fand, ergriffen diese sofort die Flucht durch die Terrassentür und über die Hecke des Gartens.

Die Wohnungseigentümerin verfolgte sie noch über die Königsberger Straße bis zur Wardenslinde. Dort riss der Blickkontakt schleißlich ab. Ein weiterer Zeuge war ebenfalls aufmerksam geworden und konnte zusammen mit der Geschädigten bei der Polizei eine gute Personenbeschreibung abgeben.

So konnte die Polizei die Tatverdächtigen - zwei 15-Jährige - an der Bushaltestelle Südstraße finden. Da sie keinen festen Wohnsitz haben, wurden sie wegen Fluchtgefahr vorläufigi festgenommen. Gegen sie wurde bereits in Mühlheim am Main wegen Einbruchs ermittelt. Sie sollen am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden.