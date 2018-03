Eschweiler.

Dem Polizeipräsidenten Dirk Weinspach war die Zufriedenheit deutlich anzumerken, als er am Mittwoch die Kriminalitätszahlen des vergangenen Jahres verkündete. Schließlich lautete der Tenor: Im gesamten Kriminalpolizei-Bezirk Aachen ging die Zahl der Straftaten deutlich zurück. In Eschweiler entwickelte sich die Summe sogar noch deutlich positiver als in der gesamten Städteregion Aachen.