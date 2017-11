Ein Rucksack voller Kultur in der Waldschule

Eschweiler-Pumpe/Stich. Auch in diesem Jahr freute sich die Waldschule Eschweiler wieder über die Bewilligung mehrerer musikalischer Projekte im Rahmen des Landesprogramms „Kulturrucksacks“.

Die Sängerin und Stimmtrainerin Daniela Bosenius und der Tontechniker und Bandleader Michael Matuschek arbeiteten wieder zusammen mit der Musiklehrerin Gisela Freialdenhoven mit verschiedenen Schülergruppen.

Es wurde in zwei Bands, in verschiedenen Gesangsgruppen und in der Technikgruppe mit Freude musiziert und die verschiedenen Arbeitsergebnisse wurden mehrfach erfolgreich präsentiert. Michael Matuschek hatte die musikalische Leitung der beiden Schulbands. Das beinhaltete die individuelle Förderung an den Instrumenten, das Zusammenspiel innerhalb der Bands sowie den Aufbau von mehr Repertoire. Neben den vorhandenen Bandmitgliedern lag der Fokus ebenfalls darauf, neue, jüngere Schüler in die Bands zu integrieren.

Klassen- und stufenübergreifend

Die Zusammenarbeit von Daniela Bosenius und Michael Matuschek ermöglichte der Band und den Sängern klassen- und stufenübergreifend neues Repertoire zu erarbeiten. Die bisherigen Projekte im Rahmen des „Kulturrucksacks“ haben bewiesen, dass das gemeinsame Musikmachen die Gemeinschaft unterschiedlicher Schüler (Alter, kulturelle Herkunft, Fähigkeiten,...) ungemein fördert und sich die Schüler mit ihrer Musikgruppe stark identifizieren.

In der bestehenden Technikgruppe konnten neue Schüler eingearbeitet und angeleitet werden, in den Bands und Gesangsgruppen wurden Songs gesanglich und instrumental erarbeitet.

Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren gab es im Laufe des Projektes in diesem Jahr keine große Präsentationsveranstaltung, sondern immer wieder kleine erfolgreiche Präsentationen bei verschiedensten Schulveranstaltungen sowie in Seniorenheimen, bei Seniorennachmittagen und auch bei der Abschlussveranstaltung der 10. Klassen.

„Alles nur geklaut“

Die Technikgruppe schafft es inzwischen sogar, Abschlussveranstaltungen ton- und lichttechnisch selbstständig zu betreuen.

Eine letzte – jedoch nur sehr kleine Präsentation – fand jetzt im Pädagogischen Zentrum (PZ) der Schule statt. Hierbei standen Fünftklässler zusammen mit der Band, die natürlich im neuen Schuljahr zum Teil wieder neue Mitglieder hat – gemeinsam auf der Bühne und stellten die Ergebnisse einer relativ kurzen gemeinsamen Arbeitsphase vor.

Die im Sommer neu eingeschulten Schüler sangen gemeinsam mit der Band die Songs „Chöre“ sowie „Alles nur geklaut“. Die neu zusammengesetzte Band präsentierte den Song „Treat you better“. Zuschauer waren hier die anderen 5. Klassen sowie die Eltern der Akteure. Die Zuschauer zeigten sich begeistert von den Darbietungen und forderten eine Zugabe.

Schon jetzt fragen die beteiligten und in ihrem Selbstbewusstsein gestärkten Schüler, wann sie denn wieder gemeinsam auftreten dürfen und hoffen auf eine Fortführung der Kulturrucksackprojekte.