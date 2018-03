Ehrung verdienter Mitglieder

Nach den Wahlen kam man zu einem weiteren Höhepunkt des Abends, den Ehrungen. Wie der Leiter Bezirk Jürgen Maier bereits zuvor gesagt hatte, „lebt die DLRG von den Ehrenamtlern“ und einige wurden vergangenen Freitag für ihren Einsatz und langjährige Mitgliedschaft geehrt. Auch wenn nicht alle von ihnen persönlich anwesend sein konnten, so wurden sie dennoch in Abwesenheit ausgezeichnet.

Für zehn Jahre Mitgliedschaft wurden Achim, Angela, Peter und Lena Winden, Harald, Uta und Nadine Maaßen, Leonie Gronau, Tamara und Daniel Klein sowie Florian Kolberg ausgezeichnet. Seit 25 Jahren sind Alicia und Celina Wolf, Heinz, Iris und Gerald Meschke, Hermann Reinartz und Sarah Ladewig in der DLRG aktiv. Für besondere ehrenamtliche Tätigkeiten wurden erneut Nadine Maaßen, Tamara Klein sowie Niklas Bongartz geehrt.

Besonders bedeutend war die Überreichung der Verdienstabzeichen in Silber und Gold. Ersteres erhielt in Abwesenheit Gerald Meschke. Inge Kloubert und Constanze Bugs, die beide seit vielen Jahren für die DLRG tätig sind, waren gerührt, das Verdienstabzeichen in Gold entgegen nehmen zu dürfen und besonders überwältigt war Thomas Kloubert, der nicht geahnt hatte, dass auch ihm an diesem Abend das Verdienstabzeichen in Gold zu Teil werden sollte.